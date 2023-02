A causa di un deragliamento di treno, sono morte decine di migliaia di pesci (per davvero)

In questi giorni, nella città di Palestine, in Ohio (USA), è avvenuto un catastrofico deragliamento di treno. Il governo statunitense non esita nel rassicurare i cittadini; tuttavia, la storia pare stia prendendo una brutta piega: a seguito del disastro sono morti oltre 43.000 animali.

I dati riportati da News 5 Cleveland sono apocalittici, in quanto i funzionari statali hanno affermato che più di 43.000 pesci e altri animali acquatici sono stati trovati senza vita nei fiumi e nei corsi d’acqua che incorniciano la zona orientale di Palestine, dove un treno che trasportava moltissime sostanze chimiche tossiche è deragliato.

“Non c'è nulla che possa preoccupare il bestiame”, è così che ha tentato di rassicurare i residenti il capo del Dipartimento dell’Agricoltura dell’Ohio. Al momento non sono state segnalate morti di mammiferi terrestri; tuttavia, le persone che vivono nei pressi del luogo in cui è avvenuto il disastro affermano che i loro polli, gatti e volpi si sono ammalati e alcuni sono morti, identificando il deragliamento come la causa di questa ulteriore tragedia.

Al momento non si è in grado di stimare il danno provocato dall’incidente, gli stessi cittadini di Palestine temono per la propria salute. Ciò che spaventa di più il governo è come si comporterà il terreno circostante bagnato dalle acque avvelenate dei fiumi.