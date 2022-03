A causa della guerra russo-ucraina potrebbe esserci carestia di questo bene fondamentale

Assitol, l’associazione italiana dell’industria olearia, aderente a Federalimentare e Confindustria, annuncia che gli attuali consumi dell’olio di semi di girasole sono tali da ridursi a esaurimento scorte entro un mese. Sembrerebbe una cosa da poco, in realtà stiamo andando incontro ad una situazione estremamente delicata.

Il conflitto russo-ucraino colpisce in maniera diretta la produzione dell’olio di semi, in quanto sta divenendo sempre più difficile accedere alla materia prima, con il rischio che anche le singole imprese del settore possano cadere vittime dei terribili eventi che si stanno risolvendo nel mondo, come è già successo con la crisi dei semiconduttori, aggravata dalla guerra in Ucraina.

È a Odessa e Mariupol che le navi trasportanti olio e semi di girasole sono ferme, a causa della chiusura dei porti del Mar Nero, minando così gli scambi commerciali tra i due maggiori produttori mondiali dei derivati del girasole: l’Ucraina e la Russia.

Il girasole non è utilizzato solo per la realizzazione di prodotti alimentari e comprometterne l’impiego significherebbe recare un danno all’economia mondiale, specie quella italiana. Il consumo annuo di olio di semi è di circa 770.000 tonnellate. Fermatevi solo un secondo a riflettere a quanti prodotti e usi verrebbero meno con la carestia del derivato di girasole. L’industria italiana di settore deve ricorrere obbligatoriamente al supporto russo e ucraino, data una fin troppo umile lavorazione annua di circa 250.000 tonnellate di olio.

“Questi dati fotografano il peso delle importazioni di girasole e la difficoltà, per il comparto, di muoversi in un contesto di guerra, che vede bloccati i trasporti non soltanto da e per l’Ucraina, ma da tutto l’Est Europa”, spiega Carlo Tampieri, presidente dell’Assitol. Al momento sono 50.000 le tonnellate di olio di girasole ferme nei porti del Mar Nero.

“Invitiamo le istituzioni ad agire con ragionevolezza. Eventuali sanzioni, come i dazi o, peggio, i divieti sull’import, risulterebbero dannose non soltanto per il nostro settore, ma per tutta la filiera agroalimentare italiana, provocando al tempo stesso un forte contraccolpo negativo sull’Ucraina” è questo l’appello finale del presidente.

In conclusione, possiamo dire senza, troppi freni, che il conflitto tra i due paesi dell'est sta compromettendo una moltitudine di industrie e settori, anche quelli di stampo "elitario". Infatti, la guerra Ucraina ha inciso anche sugli approvvigionamenti di Porsche e BMW.