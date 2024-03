La causa di morte degli astronauti del Challenger è ancora sconosciuta

Lo Space Shuttle Challenger è tragicamente esploso il 28 gennaio 1986, soli 73 secondi dopo il lancio, a causa di un guasto in uno dei sigilli O-ring dei razzi a propellente solido. Tutti e sette gli astronauti a bordo sono morti, ma la causa del decesso è ancora senza risposta.

Nonostante le prime impressioni e le dichiarazioni, indagini più approfondite hanno rivelato che non ci fu alcuna detonazione nel senso tradizionale del termine. Il dramma si è consumato a causa di un guasto in un sigillo del razzo propulsore a combustibile solido, incapace di resistere alle basse temperature.

La perdita di gas caldo ha causato il cedimento del serbatoio di carburante, generando l'immenso rogo che molti hanno scambiato per un'esplosione. Ma il Challenger, per un breve momento, ha continuato la sua ascesa prima che le forze aerodinamiche lo disintegrassero. La cabina dell'equipaggio, insieme ai suoi occupanti, ha raggiunto i 20.000 metri prima di precipitare nell'Atlantico.

Gli astronauti probabilmente sopravvissero alla disintegrazione iniziale, ma persero conoscenza a causa della depressurizzazione. Si ipotizza che siano deceduti rapidamente per mancanza di ossigeno, anche se resta ignoto se qualcuno di loro abbia riguadagnato coscienza negli ultimi istanti della caduta. Nonostante la tragedia, il disastro del Challenger non fu testimoniato in diretta da una vasta audience televisiva, contrariamente a quanto si crede comunemente.

La maggior parte delle persone vide le immagini solo in differita, poiché i canali principali interruppero la trasmissione al momento dell'incidente. Le pressioni percepite dalla NASA per procedere con la missione, nonostante ripetuti rinvii, hanno alimentato speculazioni su possibili influenze esterne, incluse quelle della Casa Bianca.

Tuttavia, queste ipotesi sembrano più politiche che fondate su prove concrete. Ronald Reagan, in seguito al disastro, posticipò il discorso sulla situazione dell'Unione, scegliendo di rivolgersi alla nazione con parole di conforto che rimarranno nella storia. Anni dopo il disastro, il mare ha restituito frammenti dello shuttle, riportando alla memoria un evento che rimane una ferita aperta nella storia dell'esplorazione spaziale.

