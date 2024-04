La causa nascosta dell'Alzheimer potrebbe essere stata identificata tempo fa

Nel complicato puzzle dell'Alzheimer, una malattia che affligge milioni di persone lasciandole in preda a dimenticanze e confusione, potrebbe essere stata finalmente individuata una tessera mancante, risalente a oltre un secolo fa.

Gli scienziati della Stanford University School of Medicine hanno rivolto nuovamente l'attenzione a un'osservazione fatta dallo stesso Alois Alzheimer agli inizi del XX secolo: l'accumulo di grandi gocce di grasso nel cervello dei pazienti.

Nonostante per anni l'attenzione si sia concentrata sulle proteine amiloide beta e tau, responsabili della formazione di ammassi e grovigli nelle cellule cerebrali dei malati, questo studio recente riporta sotto i riflettori i depositi lipidici, già notati da Alzheimer ma finora trascurati dalla ricerca scientifica. Il fulcro della ricerca attuale riguarda le variazioni del gene responsabile della produzione di una proteina che trasporta i grassi, nota come apolipoproteina E (APOE).

L'efficacia con cui le diverse forme di questa proteina trasportano il grasso in e fuori dalle cellule può influenzare significativamente il rischio di sviluppare l'Alzheimer. Analizzando le varianti di APOE in laboratorio e in campioni tessutali di individui deceduti con l'Alzheimer, i ricercatori hanno scoperto che il gene APOE4 è collegato a un più alto livello di un enzima che facilita il movimento dei grassi.

Hanno inoltre osservato che, alla presenza di amiloide, le cellule cerebrali non neuronali chiamate glia accumulano maggiori quantità di grasso, suggerendo che questo fenomeno possa essere uno dei meccanismi alla base della malattia (della quale sembrano esistere ben 5 varianti). Questa scoperta apre nuove strade nella comprensione dell'Alzheimer e nello sviluppo di potenziali trattamenti, prospettando l'idea di interrompere l'accumulo di grasso nelle cellule cerebrali.

A proposito, sapete che il paziente più giovane a soffrire della malattia ha soli 19 anni?

