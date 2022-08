A causa della siccità spuntano dal fiume tante impronte di dinosauri!

Il Dinosaur Valley State Park in Texas è stato colpito da una forte siccità, tale da prosciugare completamente il fiume e far risalire alla luce tracce di dinosauri di ben 113 milioni di anni fa.

Dopo aver visto nei pressi di Las Vegas gli oscuri segreti portati alla luce dal prosciugamento di un lago, sempre in America e precisamente in Texas, ci sono stati numerosi episodi di forte siccità, affiancata anche alle ondate di calore che hanno lasciato milioni di persone in allerta per il caldo eccessivo. Tali condizioni hanno portato il fiume del parco "Dinosaur Valley State Park" a prosciugarsi totalmente, rivelando tracce che nessuno si sarebbe mai aspettato.

La maggior parte di queste, appartengono all'Acrocanthosaurus. Si tratta di un dinosauro che da adulto avrebbe presentato un'altezza di circa 15 piedi (oltre 4 metri), ed un peso pari a sette tonnellate. Tuttavia, le tracce non riguardano solo tale specie ma anche quella del Sauroposeidon, alto ben 60 piedi, ovvero circa 18 metri, con un peso di 44 tonnellate.

Sebbene queste nuove testimonianze fossero visibili solo per un breve lasso di tempo, come afferma il dott. Garcia, ciò ha suscitato forte meraviglia ed è eccitazione ed il Dinosaur Valley State Park continuerà a proteggere queste tracce non solo per le generazioni presenti ma soprattutto per quelle future.

Le tracce, infatti dovrebbero essere nuovamente ricoperte grazie alla pioggia, che però le aiuterà a proteggersi dagli agenti atmosferici e dall'erosione. Si tratta, in realtà solo dell'ultima scoperta avvenuta a seguito del calo del livello dell'acqua dovuto alla siccità che sta colpendo tutto il mondo, portando alla luce testimonianze di molti anni fa. Un esempio lampante è il caso delle pietre con presagi inquietanti emerse dal Reno, che recentemente ha appunto visto il suo volume d'acqua scendere vertiginosamente.