Quali sono le cause del sonnambulismo? Scopriamo i segreti dei 'camminatori della notte'

Il sonnambulismo è un disturbo del sonno durante il quale si manifestano attività motorie automatiche e inconsapevoli del soggetto. Una serie di falsi miti circolano su questo fenomeno, come, ad esempio, sulla pericolosità di svegliare un sonnambulo. Ma, esattamente, quali sono le cause del sonnambulismo?

Il sonnambulismo, secondo passati studi, colpisce circa il 30% dei bambini tra i 2 e i 13 anni e il 4% circa degli adulti. Si tratta di un fenomeno di disturbo del sonno, annoverato tra gli eventi di parasonnia, originato durante il sonno profondo e caratterizzato dall’esecuzione di comportamenti più o meno complessi durante il sonno stesso, come eseguire la propria routine mattutina in modo inconsapevole.

"Essenzialmente, il sonnambulismo è un risveglio incompleto dal sonno profondo. Alcune parti del cervello, come le parti che abilitano le tue capacità motorie, sono svegli ma alcune sono ancora profondamente addormentate" ha dichiarato Angus Nisbet, neurologo e medico del sonno.

Ma a cosa è dovuto questo fenomeno?

"Ciò che causa il sonnambulismo può essere qualsiasi cosa, dall'ansia e dallo stress fino alla scarsa igiene del sonno e alla genetica e mentre è tipicamente più comune nei bambini, può essere davvero problematico nell'età adulta" conferma Nisbet.

Le cause del sonnambulismo si basano su una forte componente di predisposizione genetica e risultano più comuni nei bambini, con un’attenuazione del fenomeno al passaggio all’età adolescenziale. Quando il fenomeno permane nell’età adulta, le cause sono diverse, comprendendo una componente di stress ed ansia, il consumo di determinati farmaci, alcolici, nicturia notturna o, nei casi più gravi, per lesioni o traumi cerebrali. Questi fattori alterano la regolazione del ciclo sonno-veglia.

A seconda della gravità del fenomeno, dopo aver consultato un medico, è possibile agire attraverso tecniche di risveglio anticipato rispetto al verificarsi del fenomeno sonnambolico. Secondo quanto afferma Nisbet, infatti, "In generale, i sonnambuli vengono trattati in modo non farmacologico” ma “se hai intenzione di usare un farmaco per curarlo, molto probabilmente sarà la benzodiazepina o gli antidepressivi sedativi negli adulti e la melatonina per i bambini” conclude il medico.