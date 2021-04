In questa cava islandese e associata ai vichinghi sono state trovate cose molto bizzarre

Uno studio pubblicato nella rivista scientifica "Journal of Archeological Science" ha riportato la scoperta di una particolare cava nell'entroterra islandese, che una volta venne usata dai primi coloni vichinghi per compiere numerosi rituali. Gli oggetti trovati al suo interno sarebbero stati usati per tenere lontana un'eventuale apocalisse.

Le particolarità della caverna recentemente trovata sono differenti. Prima di tutto, i ricercatori non hanno potuto fare a meno di notare la sua posizione. Essa, infatti, si trova vicino ad un vulcano che eruttò 1100 anni fa, un periodo di tempo molto prossimo al momento in cui i primi vichinghi cominciarono ad insediarsi nelle sconosciute terre islandesi.

Nello studio viene affermato che i numerosi reperti bizzarri trovati al suo interno siano stati inserti in conseguenza a quella specifica eruzione, che mosse le coscienze dei primi coloni al punto di temere l'arrivo dell'apocalisse.

E' possibile che fu proprio nel momento in cui il vulcano eruttò che alcuni vichinghi provarono a trovare rifugio all'interno della cava, costruendo velocemente, nel giro di pochi giorni, una struttura in pietra a forma di nave dove poter eseguire dei rituali sacrificali. Dopotutto, sappiamo ormai quanto fossero importanti le imbarcazioni nella cultura vichinga e di come queste simboleggiassero una sorta di legame tra vita mortale e divina.

Questa prima teoria che vede i primi coloni aver svolto dei sacrifici all'interno della grotta sarebbe confermata dalla presenza di ossa bruciate trovate sparse per la struttura, che appartenevano unicamente a degli animali.

La scelta di compiere tali riti in una caverna non sembra bizzarra, se si tiene in considerazione sempre il fattore eruzione e di come questo evento potesse esser stato percepito da quelle poche persone che non avevano mai vissuto, fino ad allora, in Islanda.

Gli studiosi ritengono che la cava venne immediatamente associata, dopo quel violento episodio, a Sutr, un gigante del fuoco che, nella mitologia norrena, si sarebbe dovuto presentare durante il Ragnarök, cioè l'arrivo della battaglia finale tra le forze della luce e dell'oscurità.

Se tutte queste informazioni non fossero abbastanza per rendere il ritrovamento di questo luogo interessante, gli esperti hanno trovato anche delle perle provenienti dall'Iraq e i resti di un orpimento (un particolare minerale tossico) della Turchia.

Come potrete immaginare, è abbastanza raro trovare antiche decorazioni tipiche del Medio-Oriente nella penisola scandinava. E' diventato, quindi, un mistero come questi reperti siano arrivati in Islanda e, soprattutto, in una caverna che sembra essere stata luogo di eventi al di fuori della quotidianità.

L'opinione degli esperti si è, ovviamente, spaccata su più linee di pensiero: alcuni ritengono che gli oggetti trovati siano arrivati tra le mani dei coloni islandesi solo per pura casualità, visto che le rotte commerciali dei vichinghi arrivarono, comunque, fino al Medio-Oriente; altri, invece, pensano che siano stati acquistati di proposito al fine di donarli, dentro la grotta, a Surtr per evitare che questo portasse nuovamente un'altra eruzione e distruzione.

Per alcuni studiosi questi preziosi tesori potrebbero esse stati usati anche per venerare Freyr, dio della bellezza e della fecondità che, nella mitologia norrena, è destinato a morire durante il Ragnarök nel tentativo di fermare lo scontro tra Bene e Male.