I cavalli avevano le dita? La risposta vi stupirà

Potrebbe sembrare una domanda assurda ma: i cavalli avevano le dita? Se lo è chiesto un team internazionale di scienziati provenienti da Regno Unito, Stati Uniti e Paesi Bassi, che ovviamente ha preso in esame alcuni antenati dei nostri moderni equidi, più precisamente l'Eocene Hyracotherium, scoprendo qualcosa di sbalorditivo.

Secondo i ricercatori, infatti, gli antenati dei cavalli moderni presentavano delle dita invece di un singolo zoccolo. Avevano zampe come quelle di un tapiro, con quattro dita davanti e tre dietro, ciascuna con zoccoli individuali ed un cuscinetto sottostante.



Al contrario, gli equidi moderni come i cavalli, gli asini e le zebre, hanno un solo dito, il terzo originale rimasto su ciascuna zampa, racchiuso in uno spesso zoccolo cheratinoso, con una sottostante area triangolare sulla suola che funge da ammortizzatore.

La Prof.ssa Christine Janis, della School of Earth Sciences dell'Università di Bristol ed una delle autrici dello studio, si è domandata: "Le parti superiori, cioè i resti delle ossa aggiuntive delle zampe, rimangono come 'ossa vestigiali' fuse con quella centrale rimanente, ma dove sono dunque le dita?".

Per scoprire quindi cosa fosse successo alle "dita perdute", il team internazionale ha confrontato le impronte degli zoccoli e le ossa delle zampe di cavalli moderni con i reperti fossili raccolti durante la ricerca.

"Nei fossili di cavallo c'erano solo tre dita anteriori e posteriori. Le dita extra, note come dita laterali, in questi equidi erano più piccole e più corte che in un tapiro, e probabilmente non toccavano il suolo in circostanze normali, ma potrebbero avere fornito supporto in situazioni eccezionali, come scivolate o impatti violenti", ha spiegato l'autrice.

I risultati dello studio, pubblicati sulle pagine del Royal Society Open Science, confermano quindi le precedenti ipotesi secondo le quali queste dita delle zampe sono state completamente perse durante l'evoluzione, e non conservate in qualche modo all'interno dello zoccolo, come invece proposto in passato.

Il Prof. Alan Vincelette, del St. John's Seminary di Camarillo in California ed autore principale, ha affermato: "Anche se sembra che i resti delle parti prossimali (le porzioni superiori) delle dita laterali siano state conservate nei cavalli moderni, come affermava uno studio precedente del 2018, le distali (le porzioni inferiori o dita delle zampe) sono semplicemente andate perdute".

Sebbene, quindi, l'idea che i cavalli moderni abbiano conservato tutte le loro dita originali come resti all'interno dello zoccolo sia piuttosto allettante, si può dimostrare in maniera scientifica ed incontrovertibile che sia errata.

"La zoccolo del cavallo moderno si è evoluto indipendentemente dalle dita laterali come una struttura unica atta a fornire l'assorbimento degli urti ed una migliore trazione durante la locomozione", ha aggiunto il Prof. Vincelette.

Rimanendo in tema, sapete per quale motivo ai cavalli vengono messi i ferri? Inoltre, vi siete mai chiesti quanti cavalli ha un vero cavallo?