I cavalli da guerra medievali erano più piccoli dei pony moderni

Sentendo parlare di "guerra medievale" vi immaginerete sicuramente le colossali macchine d'assedio utilizzate per attaccare i forti e i cavalieri sopra i loro imponenti cavalli neri pronti a schiacciare qualsiasi cosa sul loro cammino. Bene, secondo un nuovo studio la maggior parte dei cavalli da guerra erano più piccoli dei pony moderni.

Un team di esperti ha analizzato il più grande set di ossa di cavalli inglesi dal 300 al 1650 d.C. e le scoperte sono state pubblicate sulla rivista International Journal of Osteoarchaeology. Nello studio, gli animali sono stati misurati in "mani", una vecchia unità equivalente a 10,16 centimetri. Piuttosto che i grandi cavalli di oggi, alti da 17 a 18 mani, i cavalli erano spesso alti meno di 14,2 mani (la stessa grandezza dei pony moderni, che possono raggiungere anche le 14,3 mani).

Il motivo di questa "bassezza"? Semplicemente gli allevatori si sono concentrati su altri fattori importanti per la guerra medievale. "La selezione e le pratiche di allevamento negli stalloni potrebbero essersi concentrate sul temperamento e sulle caratteristiche fisiche corrette per la guerra, piuttosto che sulle dimensioni grezze", ha affermato il professor Alan Outram, dell'Università di Exeter, in un comunicato stampa (ecco perché il cavallo era così importante nelle colture preistoriche).

Il cavallo più alto del periodo, che i ricercatori hanno trovato è stato scoperto al castello di Trowbridge, era alto circa 15 mani. "I documenti storici non forniscono i criteri specifici che definivano un cavallo da guerra; è molto più probabile che durante il periodo medievale, in tempi diversi, fossero desiderabili diverse conformazioni dei cavalli in risposta alle mutevoli tattiche del campo di battaglia e alle preferenze culturali", affermano infine i ricercatori.

A proposito di cavalli, sapete che nel Medioevo prima di vendere un cavallo si infilava un'anguilla nell'ano? Il motivo è bizzarro.