I cavalli hanno un residuo dell'evoluzione attaccato alle loro gambe

L'evoluzione è strana. Non funziona sempre bene e, alle volte, va a tentoni. Altre volte, invece, lascia sul corpo dei segni evidenti di "parti" dei nostri avi e lo stesso vale anche per i cavalli. Stiamo parlando della "castagna", un residuo lasciato dagli antenati a cinque dita degli equini.

Queste castagne sono delle escrescenze marroni callose che possono svilupparsi sulle zampe anteriori e posteriori di un cavallo (a proposito, ma quanti cavalli di potenza ha un vero cavallo?). Possono nascere piccoli e crescere, ma alla fine si staccano senza molta resistenza.

A cosa serviva questa particolare escrescenza? Un'idea è che siano i resti rudimentali di una ghiandola odorosa che si trova in animali come i cervi. La dimensione e la rapidità di crescita di questo rimasuglio dell'evoluzione è soggettiva, non ci sono fattori che lo condizionano tipo l’età, il sesso, l’alimentazione e molto altro.

Questi corpi callosi possono essere trovati sopra le ginocchia e, a seconda della varietà di cavallo, possono essere presenti su tutte e quattro le zampe o solo su quelle anteriori. Una volta erano chiamati "occhi notturni" perché si pensava che aiutassero le creature a vedere meglio quando calava la notte e si faceva buio.

Siete sorpresi dalla scoperta? Dovete sapere che anche gli esseri umani hanno delle parti del corpo che non usano più.