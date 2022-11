Ecco a voi il cavallo più piccolo del mondo: è più basso di un cane

Un pony di nome Pumuckel è il favorito per il Guinness dei primati come "cavallo più piccolo del mondo", non candidato quest'anno a causa di un tecnicismo. La creatura è un pony Shetland maschio alto 50,8 centimetri al garrese (un labrador, pensate, è in media alto 60 cm al garrese) quella parte dove le spalle incontrano la sua criniera.

La più grande differenza tra lui e i suoi simili, afferma Reuters, è che Pumuckel viene trasportato dai suoi proprietari sul sedile del passeggero di un'auto invece di essere trainato in un rimorchio. Per il resto, infatti, l'animale vive una vita molto attiva e spesso si unisce a un gruppo di mini-cavalli che visitano gli asili e gli anziani nelle case.

Il pony è sicuramente il più piccolo al mondo, ma i funzionari dell'ente che registra i record mondiali hanno affermato che, per rivendicare il titolo ufficiale di cavallo più piccolo del mondo, l'animale deve avere almeno 4 anni. Pumuckel ha recentemente compiuto 3 anni, quindi non è ancora idoneo per essere preso in considerazione.

Attualmente il titolo appartiene a Bombel, un Appaloosa di 8 anni che è alto 55,9 cm al garrese e vive in un ranch a Łódź, in Polonia (perché nel medioevo i venditori di cavalli tendevano ad inserire delle anguille nel retto delle loro creature?). Questi mini-cavalli sono frutto di circa 400 anni di selezione artificiale, in cui le creature più piccole venivano fatte accoppiare con altri esponenti della stessa dimensioni per creare una prole ancora più minuta.

Un effetto collaterale di questo allevamento, una volta sfruttato per le miniere dove lo spazio era ristretto ma oggi al solo scopo domestico, è che la prole può occasionalmente nascere con nanismo. Non è chiaro se Pumuckel abbia questa condizione, ma alle volte può anche causare alcuni seri problemi di salute.

A proposito, sapete che i cavalli da guerra medievale erano più piccoli dei pony moderni?