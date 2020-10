Ecco il 'Cavallo di Troia' che gli scienziati hanno creato per distruggere i tumori

Gli scienziati hanno creato delle nanoparticelle antitumorali che inserite dentro le cellule dei tumori le distruggono e per questo processo non servono neppure farmaci, è stato chiamato "Cavallo di Troia".

L'esperimento è stato condotto sui topi e ha dato straordinari risultati, infatti, le nanoparticelle sono riuscite ad uccidere le cellule tumorali e a ridurne la crescita nei roditori, altri esperimenti sono riusciti a fare lo stesso con metodi differenti, come far crescere l'oro all'interno del cancro. Lo studio è stato curato da un team della Nanyang Technological University of Singapore.



I ricercatori hanno creato il "cavallo di Troia" legando una nanoparticella anti cancerogena alla L-fenilalanina, un amminoacido, il quale favorisce la crescita delle cellule tumorali. In questo modo, esattamente come accadde nel leggendario racconto dell'Eneide, mentre le cellule del tumore permettono l'accesso all'amminoacido per assorbirlo, insieme entra "di nascosto" anche la nanoparticella, nota come Nano-pPAAM - grande 30 nanometri -, che porta le cellule all'autodistruzione.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Small, l'esperimento ha testato l'efficacia della Nano-pPAAM sui roditori in laboratorio, scoprendo che riesce a distruggere l'80% dei tumori, tra cui quello al seno, alla pelle e allo stomaco, inoltre, è riuscito a eliminare circa il 60% della loro crescita, obiettivo mai raggiunto dagli attuali farmaci antitumorali.

La ricerca è comunque ancora in fase di sperimentazione e ci vorrà del tempo prima che questo metodo possa essere applicato agli esseri umani, i risultati sono entusiasmanti. Gli scienziati prevedono di perfezionare la funzione delle nanoparticelle in modo da contrastare diversi tumori in modo mirato e definitivo. Questo non può che essere un grande giorno per la civiltà umana.