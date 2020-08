Avete mai visto un cavalluccio marino maschio partorire? Ecco l'incredibile video

Avete mai visto un cavalluccio marino dare alla luce dei piccoletti? Ci pensa l'utente Twitter "Nature is Lit", che ha condiviso sul social network un video del fortunato evento.

Nel video clip di 19 secondi, è possibile osservare un cavalluccio marino è un maschio. Si. avete letto bene. La femmina depone le uova in una speciale sacca incubatrice che si trova nel ventre del maschio, situata vicino all'apertura anale. Alla schiusa, l'esemplare espelle i cuccioli con delle contrazioni dell'addome simili al parto femminile. Quanti piccoli nascono? Circa 1800. A differenza della maggior parte degli altri pesci, i cavallucci sono monogami e compagni per la vita.

La gestazione può durare tra 10 giorni e le 6 settimane, a seconda delle specie di cavalluccio marino e della temperatura del mare. Così come le altre specie, anche l'ippocampo non se la passa da meno: attualmente sono state individuate oltre 50 specie di cavallucci marini, ma si tratta di un animale in pericolo di estinzione, a causa della pesca accidentale, dell'inquinamento e anche per colpa della medicina locale cinese (vengono catturati, essiccati e imbustati, per poi essere venduti come rimedio all'impotenza).

Secondo una stima, solo la medicina cinese impiega ogni anno oltre 35 milioni di cavallucci marini che, se non vengono mangiati, finiscono negli acquari o diventano souvenir.