In una caverna di 7.000 anni fa trovate migliaia di ossa diverse: chi le ha portate qui?

In un antico tubo di lava - caverne create dall'antico passaggio della lava - in Arabia Saudita, dei ricercatori hanno fatto delle scoperte davvero incredibili: tantissime ossa di animali e resti umani. La grotta si chiama Umm Jirsan e si estende per 1,5 chilometri.

In un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Archaeological and Anthropological Sciences, i ricercatori riportano la scoperta di centinaia di migliaia di ossa appartenenti ad almeno 14 diversi tipi di animali (bovini, cammelli, cavali, roditori e molto altro). Alcuni di questi resti, scoprono gli esperti, appartengono agli esseri umani.

"Questo tubo di lava lungo 1,5 km è pieno zeppo di centinaia di migliaia di resti di animali splendidamente conservati", scrive su Twitter lo zooarcheologo Mathew Stewart del Max Planck Institute for Chemical Ecology in Germania. Una domanda sorgerà spontanea: chi ha portato in questo luogo tutte queste ossa? Secondo i ricercatori, questa macabra collezione è stata messa insieme da alcune iene. Sono stati trovati resti scheletri e fecali di queste creature nella grotta.

"Queste creature sono avidi collezionisti di ossa, che le trasportano nelle tane per essere consumate, date da mangiare ai giovani o conservate" spiega Stewart. "Il materiale di Umm Jirsan si è accumulato negli ultimi 7.000 anni". È possibile che altri tipi di animali abbiano portato qui tutte queste ossa - come lupi o volpi - ma attualmente il team di esperti crede fermamente che le iene siano le responsabili.

Gli esperti sperano che questa tomba possa essere utile nelle future ricerche sulla paleoecologia e sulla preistoria dell'antica Arabia. "In una regione in cui la conservazione delle ossa è molto scarsa, siti come Umm Jirsan offrono una nuova entusiasmante risorsa", afferma infine Stewart. "Questo studio è solo la punta dell'iceberg".

