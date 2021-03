In una caverna in Germania potrebbe aver origine l'addomesticamento del lupo

Secondo quanto viene riportato sulla rivista Scientific Reports, in una singola caverna in Germania potrebbe aver avuto origine l'addomesticamento del lupo. Il luogo, conosciuto come Gnirshöhle, che si trova nel cuore della regione di Hegau Jura, è pieno di resti fossili con un'incredibile diversità genetica, dal lupo selvatico al moderno segugio.

Questo luogo venne occupato circa 17.000-12.000 anni fa dagli esseri umani e l'età dei fossili degli animali è più vecchia di quasi 60 altri canini antichi vissuti tra 14.000 e 3.000 anni fa in Europa. Senza contare che, la loro ricostruzione dei genomi mitocondriali, sembra corrispondere alla variazione collettiva di quasi tutti i cani antichi analizzati in questa regione fino ad oggi.

"I nostri risultati supportano l'ipotesi che Hegau Jura fosse un potenziale centro dell'addomesticamento del lupo europeo", affermano gli esperti. I cani, come ben sappiamo, sono gli animali domestici più antico della storia umana, ma i dettagli su dove e quando sia avvenuto questo addomesticamento rimangono sconosciuti.

La diversità genetica scoperta nella Germania sud-occidentale suggerisce che i primi esseri umani che vissero lì abbiano addomesticato e allevato animali di vari lignaggi di lupi. Il più antico fossile (sicuro) di cane risale a circa 14.000 anni fa (anche se alcuni resti sono ancora più vecchi), ed è universalmente accettato che i primi cani siano emersi circa 16.000 anni fa in Europa e in Siberia.

"Un'origine dei cani domestici europei potrebbe quindi essere trovata nella Germania sud-occidentale", continuano gli esperti. Insomma, uno studio che non dà nulla per certo, ma che inizia a gettare nuova luce sull'addomesticamento dei cani.