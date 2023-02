Questa caverna è stata riempita di teschi e non sappiamo il perché

Nella Spagna centrale gli archeologi hanno portato alla luce una caverna dei tempi dei Neanderthal che li ha lasciati senza parole: la cavità è stata riempita da teschi di rinoceronti delle steppe e altri grandi mammiferi.

"Ad oggi, nessun sito esclusivamente correlato all'attività simbolica è stato identificato nella documentazione archeologica di Neanderthal", affermano gli autori dello studio. In particolare sono stati trovati 35 grandi teschi di animali, con crani appartenenti a 28 bovini come bisonti e uri, cinque cervi e due rinoceronti.

I ricercatori affermano che la scoperta potrebbe aiutare a far luce sullo strano mondo spirituale dei nostri cugini estinti. Denti e strumenti dei Neanderthal situati nelle vicinanze ci raccontano che gli antichi umani risiedevano nella grotta quando furono raccolti i teschi (a proposito, sapete che erano nuotatori provetti?). Trovare questi reperti è molto strano perché raramente i nostri "parenti ominidi" riportavano le teste delle loro prede al campo a causa del loro peso e della mancanza di carne.

Gli addetti ai lavori non hanno mai trovato esempi simili, quindi non riescono a spiegare l'utilizzo di questo luogo. "È probabile l'uso del cranio in contesti rituali o simbolici", scrivono i ricercatori. Tutti i teschi avevano ancora le corna intatte e i ricercatori ipotizzano che il cranio possa essere anche usato come trofeo di caccia.

"Tuttavia, non si possono escludere altre interpretazioni, come un legame con il rituale e il fuoco [...] qualche espressione del rapporto simbolico tra i Neanderthal e il mondo naturale, o qualche tipo di rito iniziatico o magia propiziatoria", concludono. Nel frattempo, sapete che in Cina sono stati trovati degli strani teschi di 12.000 anni fa?