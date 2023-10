Dentro una caverna sigillata da 30 anni, abbiamo trovato la presenza umana

Difficile al giorno d'oggi trovare un luogo dove la presenza umana - sia visibile che invisibile - non sia presente. Proprio per questo motivo gli scienziati pensavano di trovare un luogo completamente isolato all'interno di questa caverna chiusa per 30 anni... ma invece si son dovuti ricredere.

Sembra che non ci sia luogo sicuro dall'inquinamento da microplastiche. La grotta, chiusa e inaccessibile agli esseri umani per tre decenni, non è immune da questa minaccia invisibile. Stiamo parlando della Cliff Cave nel Missouri, pur essendo stata sigillata dal 1993, ha mostrato alti livelli di microplastiche, mettendo in luce la profondità con cui questi piccoli frammenti hanno penetrato il nostro ambiente (ecco quante ne ingoiamo ogni anno).

Elizabeth Hasenmueller, geo-chimica e direttrice associata dell'istituto WATER presso la Saint Louis University, ha sottolineato che, nonostante molte ricerche si siano concentrate sull'acqua di superficie, poco si sa su come le microplastiche influenzino i sistemi idrici sotterranei. La ricerca ha evidenziato che la maggior parte di queste nella grotta era depositata nei sedimenti, dove rimangono intrappolate per decenni.

La notizia non solo rappresenta una minaccia per l'ecosistema delle grotte, abitato da pipistrelli e anfibi, ma solleva anche preoccupazioni sulla possibile contaminazione delle falde acquifere, fonte di acqua potabile per gli esseri umani. Hasenmueller suggerisce che una soluzione potrebbe essere quella di ridurre l'uso di abbigliamento sintetico, poiché molte delle particelle trovate nella grotta provenivano da fibre tessili sintetiche.

Insomma, quando smetteremo di trovarle ovunque? Visto che le abbiamo trovate persino nel sangue umano.