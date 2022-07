Anche i cavi in fibra ottica sono difficili da reperire: Governi ed operatori in affanno

A quanto pare, anche i cavi in fibra ottica sono diventati difficili da reperire, il che sta provocando non pochi problemi con i piani delle aziende di implementare a livello locale le infrastrutture di telecomunicazioni di nuova generazione.

Ad essere colpite dalla crisi sono principalmente Europa, India e Cina, dove i prezzi della fibra sono in aumento fino al 70% dai minimi storici toccati a marzo 2021. Si è passati da 3,70 a 6,30 Dollari per chilometro secondo i dati diffusi da Cru Group.

A spingere i rincari ci ha pensato non solo la pandemia, ma anche la crescita della domanda di servizi internet, che conseguentemente ha provocato una carenza nella disponibilità del materiale fondamentale per i cavi in fibra, che in precedenza era stato trascurato. Inoltre, aziende come Amazon, Google, Microsoft e Meta stanno espandendo i loro data center per soddisfare la domanda, ed i governi nazionali hanno rilanciato i piani di posa dei cavi per la bandalarga e del 5G.

“Dato che il costo di implementazione è improvvisamente raddoppiato, ora ci sono dei dubbi sul fatto che i paesi saranno in grado di raggiungere gli obiettivi fissati per la costruzione di infrastrutture e se ciò potrebbe avere un impatto sulla connettività globale”, ha affermato Michael Finch, analista di Cru, secondo cui la richiesta totale dei cavi è aumentata dell’8,1% nella prima metà dell’anno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Un altro fattore che sta contribuendo allo shortage dei cavi in fibra ottica c’è anche l’aumento dei prezzi di alcuni componenti critici, come l’elio ed il tetracloruro di silicio.

Nel frattempo, in Italia continua a crescere la lista dei comuni coperti da FTTH ed FWA.