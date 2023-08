Cavi che si sciolgono? Le nuove Radeon a un passo da usare il 12VHPWR

A distanza di qualche giorno dalla presentazione ufficiale delle Radeon RX 7700 XT e 7800 XT, Scott Herkelman di AMD è tornato a parlare proprio dei due innesti in risposta alle domande di Club386 in una interessante intervista.

Tra le domande (e le risposte) di maggiore stimolo ce n'è anche una che riguarda il tanto dibattuto connettore 12VHPWR a 16-pin già adottato da NVIDIA per la sua nuova lineup di schede basate sull'architettura Ada Lovelace.

L'outlet ha chiesto al dirigente di AMD se l'assenza del connettore 12VHPWR dalla lineup Radeon rappresenti un problema per la casa californiana. A questa domanda, Herkelman ha risposto che "per la serie 7900 e persino per la 7600 non abbiamo pensato al nuovo connettore, ma per 7800 e 7700 era nei piani. Lo abbiamo eliminato e lo abbiamo fatto di proposito. Non si dovrebbero scaricare le responsabilità agli utenti finali. Bisognerebbe individuare e gestire i problemi, proprio come abbiamo fatto noi con le Vapor Chamber. Sono stato tutto il tempo sui social perché sentivo che era un problema di AMD e che dovevo gestirlo"

"Finché il connettore non sarà ottimizzato" prosegue il dirigente di AMD, "e non ci sarà abbastanza sicurezza sul suo corretto funzionamento per gli utenti finali, allora inizierete a vederci inserirlo tra i nostri piani. L'abilità di qualcuno di dire che sia un problema degli utenti è strana per AMD e sicuramente è strana per me". Insomma, una frecciatina tra le righe per un problema su cui comunque si è molto lavorato, proprio per ridurre al minimo il rischio di errori da parte degli utenti circa il corretto inserimento del connettore nella propria porta. Tra i tanti tentativi, oltre alla nuova evoluzione del connettore, ricordiamo il curioso approccio di MSI, che ha tinto di giallo i connettori 12VHPWR per consentire agli utenti di capire autonomamente se è stato inserito nel modo giusto.