Cavi sottomarini per internet sfruttati per rilevare i terremoti: è questa l'ultima idea

Un gruppo di ricercatori della Rice University della University of California, in un articolo pubblicato su una rivista scientifica ha svelato l'idea di avvalersi dei cavi a fibra ottica sottomarini comunemente utilizzati per internet, per rilevare i terremoti.

Il tutto perchè il monitoraggio dell'attività sismica rappresenta un compito complicato in quanto per ottenere dati precisi è necessario avere sismografi ovunque. Fino ad ora inoltre gli oceani ed i mari, che complessivamente rappresentano i due terzi del globo, non sono mai stati dotati di apparecchiature per il rilevamento dei movimenti tellurici a causa dell'impossibilità di installare i sismografi e di mantenerli attivi.

Il gruppo di ricerca propone di trasformare i cavi in una rete di sismografi per ottenere una visione globale e senza precedenti di tutti i movimenti tettonici della Terra. Un aspetto interessante è dato dal fatto che non sarebbe nemmeno necessario installare un nuovo dispositivo: basterebbe sfruttare i cavi offshore esistenti, che tutti usano quando si connettono ad internet.

Il principio alla base dell'idea è che la fibra ottica invia dati digitali sotto forma di luce. Questa può essere diffusa o distorta se il cavo si sposta o cambia orientamento. Monitorando il fenomeno del "backscatter" è possibile sapere dove si piega il cavo e per quanto tempo, con una precisione elevatissima (in nanometri).

Inizialmente si è proposto di iniziare i test con i cavi più grandi, per poi espanderli anche a quelli meno importanti in maniera capillare.