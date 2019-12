Caviar lancia iPhone 11 con il pizzo di Marilyn Monroe ed i pantaloncini di Mike Tyson

A qualche mese dal lancio della serie Discovery di iPhone 11 , i russi di Caviar tornano alla carica con i nuovi iPhone 11 Pro. Questa volta la compagnia si è ispirata al campione di boxe Mike Tyson, e l'icona senza tempo Marilyn Monroe.

Il Caviar iPhone 11 Pro Superior Iron Mike è disponibile a tiratura limitata ed a livello mondiale saranno lanciate solo 50 unità, che corrisponde al numero di vittorie in carriera per il leggendario pugile. Come si legge nella descrizione, lo smartphone "è decorato con un ornamento" e presenta un ritratto in bassorilievo di Kid Dynamite affiancato da un pezzo dei suoi pantaloni da boxe racchiuso in un vetro protettivo. Lo smartphone è disponibile a 5.850 Dollari per la versione da 256GB di iPhone 11 Pro, e 6.720 Dollari per il modello da 512GB di iPhone 11 Pro Max.

A fianco di questo, è stata anche svelata l'edizione dedicata a Marilyn Monroe. Lo smartphone ha una scocca in titanio, su cui è stato incollato un "intigrante pizzo nero" proveniente dal vestito della leggendaria attrice, e l'incisione di un bacio rosso. La disponibilità è limitata, anche in questo caso: si parte da 5.100 Dollari per iPhone 11 Pro da 64GB ed arriva a 6.290 Dollari per iPhone 11 Pro Max da 512GB.