Caviar presenta le AirPods Max d'oro con pelle di coccodrillo da 97.500 Euro

Le cuffie wireless over-ear basate sul chip H1 AirPods Max annunciate da Apple a sorpresa a inizio dicembre ora hanno anche una versione di lusso offerta dalla compagnia russa Caviar, realizzata completamente in oro 750 e pelle di coccodrillo bianca. Il prezzo, per i più curiosi, ammonta “solamente” a 97.500 Euro.

Sul sito ufficiale di Caviar è già possibile osservare le foto-render delle AirPods Max personalizzate, assieme a una sua descrizione abbastanza essenziale: “Airpods Max Golden White sono la versione di lusso delle nuove cuffie di Apple. Suono brillante e puro dalle gioiellerie Caviar. Questo prezioso accessorio è realizzato in oro 750 e pelle di coccodrillo bianca. Impossibile distogliere lo sguardo da questo innovativo e splendido dispositivo creato per chi apprezza la propria unicità e vuole essere sempre al top. Airpods Max Golden White ha un aspetto elegante, sottolineando lo stato dei proprietari e il loro gusto impeccabile.”

La società infine specifica che di queste cuffie Airpods Max Golden White verrà prodotto solamente un pezzo disponibile globalmente, al quale verrà offerta una garanzia di un anno. Ci sarà però pure una variante Airpods Max Golden Black allo stesso costo. Insomma, chi prima arriva meglio alloggia! E il fortunato acquirente non dovrà preoccuparsi della spedizione, dato che la consegna è gratuita.

A livello di specifiche tecniche non cambia niente, ma la personalizzazione conta più di un chilo d’oro, suddiviso tra gli auricolari veri e propri (oro 750, 18 carati) e due anelli decorativi da 18 carati con inciso il logo di Caviar, presente anche nel case. Infine, l’azienda fornirà anche la Smart Case per custodire e ricaricare le cuffie wireless.

Per chi è in attesa di una versione più economica rispetto alle AirPods Max originali, in vendita a circa 629 Euro, secondo indiscrezioni recenti il colosso di Cupertino sarebbe proprio al lavoro su una variante “Sport” da lanciare a circa 400 Dollari.