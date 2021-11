Caviar presenta iPhone 13 Pro Tyrannophone: ha frammento di dente di T-Rex, ma che prezzo!

L’azienda russa Caviar, produttrice di versioni lussuose di smartphone, cuffie e altri prodotti d’elettronica di consumo di fascia alta, ritorna alla carica con l’ultima linea esclusiva di iPhone 13 Pro e Pro Max composta da tre modelli ben distinti. Quella più degna di nota, non per il costo ma per ciò che contiene, è iPhone 13 Pro Tyrannophone.

Recandosi presso il sito ufficiale Caviar si notano tre versioni: Teradiamond con 1.024 diamanti sul retro da 49.240 Dollari, Monsterphone con pannello posteriore in titanio temperato e costo pari a 7.760 Dollari, e la detta Tyrannophone che, apparentemente, ha solo un design “aggressivo”, è ricco di dettagli in oro e il disegno di un T-Rex sulla scocca, il tutto per 8.610 Dollari.

Attenzione però ai dettagli: il retro è realizzato con una base speciale e particolarmente leggera, decorata da una placca d’oro, dalla testa del dinosauro in titanio, dall’occhio realizzato in ambra e, soprattutto, un dente realizzato con un frammento di un vero dente di Tyrannosaurus Rex datato a 80 milioni di anni fa. Si tratta di un’edizione estremamente limitata, di cui verranno realizzate solamente sette unità.

Come abbiamo detto, gli iPhone 13 venduti sono solo il 13 Pro a 8.610 Dollari con 1 TB di spazio di archiviazione, e l’iPhone 13 Pro Max a 9.150 Dollari, sempre con 1 TB di memoria interna. Accessibili a pochissime persone, ma dal lusso e dall’esclusività ben evidenti che elevano ulteriormente gli ultimi smartphone ammiraglia di casa Apple.

A chi invece si “accontenterà” del modello base, ricordiamo che sul sito potete trovare la recensione di iPhone 13 Pro.