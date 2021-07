Quale cavo HDMI serve per collegare il PC alla TV? Ecco tutte le opzioni disponibili

Dopo aver rivolto le nostre attenzioni sull'HDMI 2.1 e sulle differenze con l'HDMI 2.0, torniamo a parlare di collegamenti ad alta definizione fra PC e TV. Oggi cercheremo di comprendere tutti gli standard attualmente in commercio e i loro scopi principali.

Il connettore HDMI si è evoluto enormemente nel tempo per adattarsi agli standard sempre più elevati del mercato sia in termini di risoluzione e qualità complessiva dell'immagine che dal punto di vista delle prestazioni e della frequenza di aggiornamento, requisiti fondamentali per i giocatori più esigenti.

In generale, ogni cavo HDMI in commercio vi consentirà di trasmettere l'immagine dal PC alla TV, ma ognuno di questi avrà dei limiti tecnici più o meno elevati sul fronte della risoluzione massima supportata e sul refresh rate relativo a tale risoluzione.

Gli standard che si sono susseguiti nel tempo sono questi:

HDMI 1.0 - 1080p a 60Hz

HDMI 1.1/1.2 - 1440p a 30Hz

HDMI 1.3/1.4 - 4K a 60Hz

HDMI 2.0 - 5K a 30Hz

HDMI 2.1 - 8K a 30Hz

Come possiamo evincere da questa breve lista, il supporto alle nuove risoluzioni ha seguito di pari passo l'evoluzione tecnologica delle piattaforme in grado di generare e ricevere contenuti in tali formati.

Un altro interessante dato riguarda le velocità di trasferimento e la larghezza di banda. In particolare, le varianti fino alla 1.2 supportavano una velocità di trasferimento fino a 4.95Gbps. Già con l'arrivo del 4K e dunque con l'HDMI 1.3, la banda è passata a 10.2 Gbps, che sono diventati 10 con l'arrivo della versione 2.0, sino ai 48Gbps dello standard più recente.

Fra le funzionalità aggiuntive, ricordiamo che il supporto al protocollo ARC per il trasferimento dell'audio senza cavi ottici è presente dall'HDMI 1.4, mentre con la versione 2.0 è arrivato il supporto fino a 32 canali audio e infine l'HDMI 2.1 ha introdotto la compatibilità con il protocollo eARC.

Tornando all'immagine, l'ultimo formato disponibile permette di utilizzare anche l'HDR Dinamico e, in virtù dell'enorme larghezza di banda ha arricchito ulteriormente l'esperienza acustica con un supporto audio avanzato per Dolby Atmos e DTS.

Appare dunque chiaro che, sebbene esistano ancora oggi dei formati più datati perfettamente in grado di supportare il "minimo sindacale" nel gaming, per garantire il massimo dell'esperienza a tutti gli utenti, la scelta migliore e più ricca di valore in assoluto rimane l'HDMI 2.1 che, fra le altre cose, permette di sfruttare appieno anche il Variable Refresh Rate.