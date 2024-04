Cavo di ricarica rapida USB C da 100 W Baseus praticamente regalato!

Baseus Cavo di ricarica rapida USB C da 100 W è un cavo completamente retrattile: di' addio ai cavi aggrovigliati e a un sistema di ricarica disordinato. Basta tirare il cavo USB C retrattile per arrotolarlo e riporlo facilmente. Grazie a una potenza di 100 W, può ricaricare rapidissimamente Notebook, tablet e smartphone. Prendilo a soli 12 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Hai la possibilità di regolare la lunghezza del cavo di ricarica retrattile in base alle tue esigenze tirando i due lati del cavo da USB C a USB C per renderlo più facile da raggiungere. Avrai a disposizione 4 lunghezze preimpostate: 34 cm/58 cm/82 cm/100 cm.

Con un peso di soli 50 g, rappresenta una soluzione di ricarica compatta e leggera grazie al suo design sottile.

Estremamente versatile, permette di caricare tutti i tuoi dispositivi; è il perfetto cavo di ricarica compatto e retrattile da viaggio.

Si ricorda comunque il fatto che sia destinato esclusivamente alla trasmissione di dati e non supporta la trasmissione video. Dunque non acquistarlo se intendi usarlo per quello.

La velocità di trasferimento dei dati è USB 2.0 a 480 Mbps.

Il prezzo di partenza è di 15,99 euro, ma puoi applicare un coupon del 30% con una semplice spunta.

