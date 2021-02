Il cavo sottomarino tra Stati Uniti ed Europa di Google è pronto: viaggia a 250 Terabit/s

Attraverso un post pubblicato sul blog di Google Cloud, il colosso dei motori di ricerca si è detto entusiasta nell’annunciare che il cavo sottomarino Dunant, che collega Virginia Beach, negli Stati Uniti, e Saint Hilaire de Riez sulla costa atlantica della Francia è pronto.

Il nome è stato dato in onore dell’uomo di affari ed attivista sociale Henry Dunant, che fu fondatore della Croce Rossa e primo destinatario del Premio Nobel per la pace.

La preparazione è stata completata in collaborazione con SubCom nei tempi previsti. Dunant è il primo cavo sottomarino a lungo raggio a presentare un design di multiplexing SDM a 12 coppie di fibra e farà viaggiare i dati alla velocità record di 250 Terabit al secondo. Per rendere l’idea di tale velocità, Google osserva che Dunant potrà trasferire l’intera Biblioteca del Congresso Americano tre volte al secondo.

Questo risultato è stato raggiunto utilizzando un nuovo sistema dei cavi che include delle coppie aggiuntive di fibra (dodici invece di sei o otto) ed alcuni ripetitori ottimizzati in termini di potenza. Le precedenti generazioni dei cavi sottomarini includevano un set di laser a pompa per amplificare ciascuna coppia di fibra. La nuova tecnologia utilizzata per Dunant invece ha consentito di avere più fibre all’interno del cavo.