CD tornano a riscuotere successo nel 2021: a sorpresa aumentano le vendite

I vecchi, gloriosi Compact Disc o CD sembrano essere ormai appartenenti al passato come mezzo di archiviazione usato dalla massa, superato da servizi cloud, piattaforme streaming e cataloghi digitali. Tuttavia, l’industria musicale ha notato un sorprendente aumento nella vendita di CD nel 2021 per la prima volta in ben venti anni.

La Recording Industry Association of America o RIAA ha ufficialmente pubblicato i dati del 2021 relativi alla vendita di album e brani musicali in tutti i suoi formati (CD, vinili, audio DVD, audiocassette e download di album e singoli), e, se in generale si nota un lieve calo rispetto al 2020 sempre alla luce del successo dello streaming, la quantità di CD venduti negli Stati Uniti è aumentata del 47,7% in un anno.

Scendendo nel dettaglio, si parla di un salto dai 31,6 milioni del 2020 ai 46,6 milioni del 2021, con entrate pari rispettivamente a 483,2 e 584,2 milioni di dollari. Si tratta senza ombra di dubbio di numeri sorprendenti, considerato il crescente numero di utenti legati allo streaming musicale, che si tratti di Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer o altri servizi ancora.

Da cosa può essere dovuto questo aumento? C’è chi discute di un possibile desiderio di maggiore autenticità e qualità dei propri brani preferiti: con l’assenza di un piano Lossless su Spotify e la sua disponibilità su altre piattaforme ma con abbonamenti più costosi, qualche appassionato potrebbe avere deciso di fare “dietrofront” e affidarsi nuovamente all’esperienza più autentica dei CD. Chissà se questa tendenza, o comunque questo nuovo successo dei dischi, troverà ulteriore conferma nel corso del 2022.

Tra l’altro, i dati di fine 2021 relativi al mercato musicale parlano anche di un successo incredibile dei vinili nel Regno Unito.