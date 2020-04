Il CDC identifica sei nuovi sintomi causati dal Covid-19

La pandemia scatenata dal nuovo coronavirus è stata difficile da controllare perché i sintomi sono variabili in base al paziente, anche se solitamente si presentano con delle somiglianze a quelli del raffreddore. I primi sintomi più significativi della malattia sono febbre, tosse secca e persistente e respiro corto, ma c'è dell'altro.

Sembrano essere emersi nuovi sintomi e i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) li hanno ufficialmente aggiunti alla loro lista. Sono:

Brividi

Tremori

Dolori muscolari

Mal di testa

Infiammazione della gola

Perdita del gusto o dell'olfatto

Questi sintomi sono elencati come alcuni degli indicatori significativi di Covid-19 insieme all'elenco precedentemente pubblicato dal CDC, che includeva febbre, tosse e respiro corto come sintomi del coronavirus. Altri sintomi noti associati alla malattia sono diarrea e affaticamento, nonché sintomi comunemente manifestati durante la stagione della febbre da fieno (che potrebbe essere ridotta grazie ad uno scarabeo) come naso che cola e occhi rossi.

Tali sintomi dimostrano perché le misure di distanziamento sociale siano molto importanti durante la pandemia, poiché i portatori della malattia che hanno sintomi lievi o assenti possono rimanere inconsapevoli della loro malattia mentre la trasmettono ad altri.

Recentemente, inoltre, gli esperti stanno lavorando ad un altro modo per capire se una persona è infetta o no: mediante l'uso dei cani.