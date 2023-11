Ce l'abbiamo fatta! Eseguito il primo trapianto di un occhio intero

Una notizia giunta nelle ultime ore, in grado di rivoluzionare il mondo della medicina. Come riportato infatti da Scientific America, è stato eseguito a New York il primo trapianto di un intero occhio umano. Vediamo cosa è successo.

Dopo aver visto il primo trapianto di cuore fermo al mondo effettuato in Italia pochi mesi fa, è opportuno precisare sin da subito, che l'intervento è stato in realtà eseguito sei mesi fa durante un trapianto parziale di faccia. Ciononostante, ora è arrivata l’ufficialità e la conferma della buona riuscita dell’intervento stesso.

Il paziente è un veterano militare dell'Arkansas che ha subito un terribile incidente nel lontano 2021. Nel giugno di quell’anno infatti, mentre eseguiva delle normali operazioni elettriche manutentive in Oklahoma, il suo volto è sfortunatamente entrato in contatto con un filo in tensione, con le ovvie conseguenze.

Il tecnico è infatti rimasto segnato con terribili ustioni su tutta la parte sinistra del volto (occhio compreso) e del braccio.

L'interminabile intervento durato nel suo complesso addirittura 21 ore, ha visto il coinvolgimento di 140 chirurghi, che hanno eseguito sia un parziale trapianto di faccia, che un trapianto totale dell'intero occhio. Il risultato finale, potete osservarlo direttamente nel link in calce.

"Il fatto che abbiamo trapiantato un occhio è un enorme passo in avanti, è qualcosa a cui si pensava da secoli ma che non era mai stato eseguito", ha detto Eduardo Rodriguez, chirurgo a capo del team.

Nonostante ancora non possa vedere, il "nuovo" occhio mostra ad oggi dei positivi ed incoraggianti segnali di buona salute. Come afferma lo stesso team, solo il tempo potrà realmente dirci fino a che punto sia andato a buon fine un simile intervento.

"Vorrei ringraziare il donatore e la famiglia del donatore. Senza di loro, nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile", ha detto il paziente subito dopo l’intervento.

È vero, pochi mesi fa vi abbiamo detto come curare la cecità senza trapianto. Ciononostante, interventi come quello appena riportato donano speranza a migliaia di persone in tutto il mondo.