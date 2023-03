Il Cecil, uno degli hotel più inquietanti del mondo: al suo interno alberga il male?

Esistono tanti edifici particolari e con storie curiose, come questo che può essere trovato a New York ed è senza finestre, mentre a Los Angeles è possibile imbattersi nel Cecil, un hotel di 19 piani con 700 camere che ha una storia e una serie di avvenimenti davvero inquietanti.

Costruita nel 1924, la struttura doveva essere un gioiello del centro cittadino ma solo pochi anni più tardi ci fu la Grande Depressione e la zona vicina divenne un'area povera conosciuta come Skid Row dove si radunarono migliaia di senzatetto.

Dagli anni Quaranta agli anni Sessanta, all'interno dell'edificio si sono verificati numerosi suicidi con regolarità. Famoso è il caso crime di Elisa Lam, una studentessa canadese ed ex ospite dell'hotel morta in circostanze misterioso. In questo luogo visse anche per un settimane Richard Ramirez durante la sua lunga e sensazionale follia omicida a metà degli anni '80 (venne condannato per 13 omicidi).

Le coincidenze macabre non sono finite qui: poco tempo dopo, un altro serial killer, l'austriaco Jack Unterweger, visse per un certo periodo in albergo e uccise - almeno - tre donne durante la sua permanenza (le autorità ritengono che abbia scelto il luogo intenzionalmente come una sorta di oscuro omaggio a Ramirez).

Il Cecil è un hotel infestato? Questa è la domanda che molti si chiedono. La risposta è: probabilmente no. I fantasmi e il concetto di "infestazione di spiriti maligni" non esiste per la scienza. Semplicemente, la struttura è stata purtroppo costruita in un'area permeata di sofferenza e depravazione... ed è quindi probabile che le strutture circostanti fossero teatro di innumerevoli atti di violenza e disperazione.

Nella cultura pop, però, il Cecil ha ispirato tantissime storie e opere (come la quinta stagione di American Horror Story).