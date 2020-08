Questi cefalopodi sanno quando... sfoggiare l'abito più appariscente!

Uno studio ci porta a scoprire la vita di un piccolo cefalopode marino, denominato comunemente “cinghiale di mare”, capace di sfoggiare un manto dai colori vividi e accesi... ma solo in occasioni speciali!

Il nome scientifico di questo cefalopode è Metasepia pfefferi ma è più comunemente conosciuto come “cinghiale di mare”. E’ una specie particolarmente apprezzata da chi possiede un acquario perché il suo manto è ricoperto da splendidi colori molto accesi. Benché di primo acchito si possa pensare che questa specie sia molto appariscente, quando essa si trova in natura -come ci dice una ricerca eseguita da studiosi del Marine Biological Laboratory della città di Chicago- passa praticamente tutto il suo tempo mimetizzata con il fondale sabbioso marino ed il suo mantello assume i colori della sabbia. Il cinghiale di mare riesce a mimetizzarsi talmente bene che è molto difficile riuscire a scorgerlo tra le sabbie del fondale. Le sue piccole dimensioni poi non aiutano affatto.

Benché le femmine siano molto più grandi dei maschi, questi ultimi non raggiungono neppure i dieci centimetri di lunghezza. Nello studio, pubblicato sul Journal of Experimental Marine, gli scienziati ci dicono che i colori sgargianti del mantello di questa specie vengono ostentati solamente in pochissime, speciali, occasioni. Molte volte, infatti, quando un sub armato di fotocamera o un predatore si avvicina troppo, come meccanismo di difesa, la piccola "seppietta" inizia a colorare il mantello con intensi colori vivaci (ecco perché il pensiero popolare porta a pensare che questi animali siano costantemente colorati!). Un’altra occasione speciale in cui queste piccole seppie indossano i loro “abiti” più sgargianti è durante l’accoppiamento o quando devono scoraggiare un rivale in amore.

Addirittura, in queste occasioni il mantello può assumere due colorazioni differenti: metà con tinte per attirare la femmina, l’altra metà con colori di sfida verso il rivale in amore. Il rituale di accoppiamento continua con piccoli tocchi da parte del maschio mentre la femmina, continuando a rimanere mimetizzata sul fondo, può allontanarsi o accettare la proposta del pretendente. La vita di queste piccole seppie non è facile e la mimetizzazione è la loro unica arma per sopravvivere nel loro ambiente.