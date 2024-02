La celebre linea che divide gli oceani è una bufala? Rimarrai sorpreso

In diverse foto e video abbiamo spesso osservato la celebre linea che divide nettamente l’Oceano Atlantico da quello Pacifico, ma sarò davvero così? Cerchiamo di fare un po' di chiarezza.

Linee come quella che potete osservare al seguente link, appaiono spesso dove fiumi o ghiacciai alimentano l'oceano. Ma è proprio vero? Oppure gli oceani Pacifico e Atlantico si mescolano?

"La risposta è sì! Le acque si mescolano costantemente", ha dichiarato Nadín Ramírez, oceanografo dell'Università di Concepción in Cile. In realtà il Pacifico e l’Atlantico si mescolano a velocità diverse in luoghi diversi. Dopo aver visto i cerchi in fondo all'oceano, cerchiamo di vedere altri casi particolari.

I due oceani si incontrano ad esempio vicino alla punta meridionale del Sud America, dove il continente si divide in piccole isole. Nel Canale di Beagle, l'acqua proveniente dallo scioglimento dei ghiacciai crea linee tra l'acqua dolce e l'acqua salata che assomigliano un po' alle linee nella foto.

Lo Stretto di Magellano è un'altra rotta popolare. Dove quello stretto si svuota nell'Atlantico, c'è una linea che è meno visibile all'occhio umano, ma che gli oceanografi possono individuare con le misurazioni. L'acqua che scorre dal Pacifico è diversa perché nel Pacifico piove di più, quindi è meno salata. Ciononostante, come ha dichiarato lo stesso Ramírez, tale condizione si presenta per pochissimo tempo poiché poi tempeste e onde confondono il confine.

Inoltre, dopo aver visto le scoperte sotto l'oceano, non bisogna dimenticare che le acque si mescolano anche nelle profondità dell'oceano stesso. Le maree quotidiane trascinano l'acqua avanti e indietro attraverso il fondale marino accidentato, ha affermato Casimir de Lavergne, ricercatore presso l'Università della Sorbona e il Centro nazionale francese per la ricerca scientifica (CNRS).



Appare dunque evidente che in alcune precise (e rare) circostanze, si possono realmente osservare le famose linee. Tuttavia, sarà possibile farlo per pochissimo tempo!