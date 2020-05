La celebre missione SpaceX che doveva passare alla storia.. rinviata a causa del maltempo

E’ stato annullato il lancio della Crew Dragon della SpaceX -quando mancava veramente poco al via- a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Il lancio, però, non è stato cancellato definitivamente ma solamente rinviato.

Il tanto atteso lancio della Crew Dragon è stato infine annullato dopo che si è atteso, inutilmente, un miglioramento delle condizioni atmosferiche. La missione doveva mandare in orbita due astronauti, Robert Behnken e Douglas Hurley e, ricordiamo, era stata finanziata da SpaceX di Eon Musk. Il lancio era stato programmato per le 4.33 del pomeriggio, ora della Florida, le 22.33 ora Italiana, ma è stato rinviato al 30 maggio. La missione, ricordiamolo, avrebbe inviato i due astronauti alla Stazione Spaziale Orbitante. Purtroppo, però, le pessime condizioni del tempo che si sono avute presso il Launch Complex 39° presso il Kennedy Space Center della NASA, in Florida, luogo da cui sarebbe dovuto partire il razzo, hanno costretto gli esperti a rimandare la partenza.

Dal momento che la missione è stata rinviata, SpaceX rimuoverà, per prima cosa, tutto il repellente dal vettore Falcon 9 e, al termine dell’operazione, gli astronauti, in tutta sicurezza, usciranno dalla piccola navicella spaziale chiamata Crew Dragon per tornare presso gli alloggi dell’equipaggio. La missione era importante anche per un altro motivo: dal 2011, infatti, nessun astronauta è più partito dal suolo americano per raggiungere lo spazio. Insomma, un nulla di fatto per il momento ma, a quanto sembra, si tratta solamente di un rinvio ed il 30 maggio potremo, di nuovo, puntare il naso all'insù per tornare ad osservare, con trepidazione, il lancio del razzo della SpaceX sperando che, questa volta, le condizioni meteo siano più clementi e permettano ai coraggiosi astronauti ed agli ingegneri, gli astronomi, gli scienziati e tutti coloro che hanno lavorato al progetto di vedere realizzato il loro lavoro ed inviare, finalmente, i due uomini nello spazio.