Celiachia non ti temo: questo cereale potrebbe essere la svolta alimentare

Una nuova ricerca, pubblicata sulla celebre rivista Nature, ha decodificato il genoma dell'avena scoprendo come, il popolare cereale, potrebbe essere adatto alla maggior parte delle persone celiache ed intolleranti al glutine. Una splendida notizia per tutti coloro che sono stati costretti a dire addio a molti prodotti della nostra alimentazione.

Lo studio si deve ai ricercatori della Edith Cowan University (ECU), dell'agenzia scientifica nazionale australiana CSIRO e del WEHI (Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research), che hanno svolto un ruolo chiave nella collaborazione internazionale guidata dall'Università di Lund, dallo ScanOats Industrial Research Center e dalla Helmholtz Monaco.



Conoscere la sequenza del genoma consentirà ai ricercatori di comprendere meglio quali geni sono responsabili di determinate conseguenze. Infatti, la prof.ssa Michelle Colgrave, della ECU e CSIRO, ha affermato che erano particolarmente interessati a scoprire perché i prodotti a base di avena provocassero meno allergie ed intolleranze rispetto ad altri cereali come il frumento o la segale.

"Abbiamo scoperto che l'avena ha meno proteine ​​​​simili al glutine nel grano, la causa della reazione immunitaria da parte delle persone celiache. Questo ci ha permesso di confermare, sia a livello genetico (DNA) che proteico, che l'avena contiene meno sequenze note per scatenare allergie ed intolleranze alimentari", ha affermato la professoressa.

Inoltre, rispetto ad altri cereali, l'avena contiene anche una percentuale molto più alta di beta-glucani, capaci di ridurre i livelli di colesterolo nel sangue ed avere un effetto positivo sulle persone con malattie metaboliche come il diabete di tipo 2.

Jason Tye-Din, professore associato della WEHI, ha affermato che la ricerca fornisce quindi rassicurazioni sulla sicurezza dell'avena per le persone celiache, segnando un importante passo avanti verso la loro inclusione sicura nelle diete prive di glutine.

Le persone che seguono una dieta priva di glutine altamente restrittiva hanno un consumo di cereali integrali inferiore rispetto agli standard alimentari, potendo risentire così di tassi più elevati di malattie cardiache. L'inclusione dell'avena avrebbe quindi la capacità di scongiurare molti di questi effetti negativi.

"I risultati di questo studio", ha affermato il prof Tye-Din, "ci dicono che i geni che codificano per sequenze potenzialmente dannose sono molto rari o espressi a basso livello e le sequenze stesse hanno meno probabilità di innescare l'infiammazione".

Queste caratteristiche dimostrano che l'avena ha sembianze genomiche e proteiche molto simili al riso, che è un alimento sicuro nella celiachia, rispetto al grano e ad altri cereali ricchi di glutine.

