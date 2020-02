Queste celle 'anti-solari' potrebbero essere utilizzate per generare elettricità di notte

Se l'umanità intende sopravvivere al periodo di grande riscaldamento che stiamo vivendo, dobbiamo iniziare ad attuare una transizione completa dai combustibili fossili alle energie rinnovabili. Tra i molti metodi che vengono sviluppati (come l'utilizzo della pioggia), la migliore fonte rinnovabile è - senza dubbio - l'energia solare.

Come ben sappiamo, però, questa fonte di energia ha alcuni problemi: è disponibile solo di giorno e solo con condizioni meteorologiche favorevoli. Tuttavia, un gruppo di ricercatori dell'Institute for Research in Electronics and Applied Physics (IREAP) è riuscito ad aggirare questo problema, creando delle celle "anti-solari" capaci di generare energia anche di notte.

In sostanza, questo nuovo tipo di cella fotovoltaica funziona esattamente come una normale cella solare, ma al contrario. Nelle celle solari convenzionali, uno strato di materiale (tipicamente silicio) sfrutta le differenze di temperatura per assorbire la luce dal Sole e convertirla in carica elettrica. In poche parole, poiché la cella solare è più fredda della luce solare a cui è esposta, assorbe la luce (energia elettromagnetica) per generare energia elettrica.

Queste celle "anti-solari", invece, risultano molto calde la notte rispetto allo spazio circostante, quindi irradiano calore in direzione inversa rispetto ai moduli durante il giorno, sotto forma di luce infrarossa, che può essere a sua volta catturata e trasformata in energia elettrica. "Una normale cella solare genera energia assorbendo la luce solare, il che fa apparire una tensione attraverso il dispositivo e flusso. In questi nuovi dispositivi, invece, viene emessa luce e la corrente e la tensione vanno nella direzione opposta, ma si genera ancora energia. Devi usare materiali diversi, ma la fisica è la stessa", afferma Jeremy Munday, professore presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Informatica dell'Università della California.

Oltre a essere in grado di funzionare 24 ore su 24, se abbinato al fotovoltaico convenzionale, le celle anti-solari potrebbero potenzialmente generare elettricità in qualsiasi momento. Questa tecnologia potrebbe superare uno dei maggiori svantaggi dell'energia solare, creando delle condizioni favorevoli in ogni momento.