Queste celle solari trasparenti promettono di essere rivoluzionarie

Il solare è senza alcun dubbio la fonte di energia più affidabile e abbondante sulla Terra (nonché la più economica), e i ricercatori di tutto il mondo stanno escogitando nuovi modi per raccoglierla e sfruttarla. Così, un team di esperti ha creato delle celle solari trasparenti da integrare in futuro in finestre, edifici e persino nei telefoni.

I ricercatori del Dipartimento di ingegneria elettrica dell'Università nazionale di Incheon, in Corea del Sud, hanno pubblicato uno studio sulla rivista Journal of Power Sources. I ricercatori hanno utilizzato un substrato di vetro e un elettrodo di ossido di metallo. Successivamente hanno depositato sottili strati di semiconduttori e, infine, un rivestimento finale di nanofili d'argento.

Hanno poi eseguito vari test per esaminare l'efficienza della cella solare. I risultati? Abbastanza soddisfacenti. Con un'efficienza di conversione della potenza del 2,1%, le prestazioni della cella solare sono state considerate "molto buone". Inoltre, più del 57% della luce visibile è stata trasmessa attraverso gli strati della cellula.

"Sebbene questa innovativa tecnologia sia ancora agli inizi, i nostri risultati suggeriscono fortemente che sia possibile un ulteriore miglioramento per il fotovoltaico trasparente ottimizzando le proprietà ottiche ed elettriche della cella", ha dichiarato il professor Joondong Kim dell'Università nazionale di Incheon.

Nel loto test, infine, la cella solare è stata utilizzata per alimentare un piccolo motore, dimostrando efficacemente la sua praticità.