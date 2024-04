Cellulare per anziani con tasti grandi: se lo prendi ORA paghi NIENTE

Cellulare per anziani CHAKEYAKE ha un design pieghevole classico, con tasti grandi, caratteri del menu chiari, altoparlante squillante e ben udibile e un sistema operativo semplice. Cellulare a forma di click per un rapido utilizzo, colore rosso. Ora puoi pagarlo molto meno grazie al coupon da 5 euro e allo sconto del 15%.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Lo schermo HD da 2,4 '' è molto chiaro, ideale per le persone anziane. Display esterno da 1,8 '' per una facile visualizzazione di data, ora senza necessità di aprirlo. Sarà anche possibile già vedere chi chiama.

È un ottimo telefono di base per anziani ma per avvicinare i bambini gradualmente alla telefonia mobile.

In caso di emergenza, è possibile utilizzare il pulsante SOS del telefono semplice per ottenere immediatamente aiuto dalla tua famiglia e dai tuoi amici. Può inoltre impostare 5 numeri di chiamata SOS, molto utile per gli anziani che vivono da soli.

Batteria di ricarica da 1000 mAh, lunga standby, tempo di conversazione fino a 240 minuti e tempo di attesa fino a 150 ore. Il supporto di ricarica attrezzato è facile da usare e più sicuro per gli anziani.

Tra le tante funzioni: fotocamera, torcia, doppia scheda SIM, sveglia, ecc. Dunque non un semplice telefono.

