'Via i cellulari durante le lezioni in classe': l'idea del Ministro Valditara

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è stato intervistato da Monica Setta de Il Confronto in onda su Rai Due. Nel corso della discussione, ha parlato delle misure che ha intenzione di mettere in campo per riformare il mondo della scuola e renderlo migliore.

Il Ministro ha lanciato la proposta di vietare i cellulari dalle classi durante le ore di lezione, al fine di garantire a studenti e docenti un tempo di studio senza distrazioni.

Un’ipotesi di questo tipo potrebbe risultare utile anche per contrastare il fenomeno del bullismo, dal momento che spesso tali atti vengono filmati con i cellulari e pubblicati in rete o inviati tramite le piattaforme di messaggistica istantanea.

Non è chiaro se questa idea si trasformerà in una proposta vera e propria oppure se verrà portata all’attenzione del Ministero prima di procedere con una circolare da trasmettere agli istituti.

Per il Governo gli ultimi giorni sono stati piuttosto impegnativi e qualche ora fa è stata approvata la Manovra Finanziaria 2023 che ha rimosso l’obbligo di accettare il POS per i micropagamenti inferiori ai 30 Euro, in contrasto con quanto fatto dal precedente Esecutivo guidato da Mario Draghi.