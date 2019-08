Prima dei cellulari, Nokia era un'azienda che produceva carta igienica

Se ci seguite da un po' di tempo, sapete che, tra la miriade di notizie quotidiane, su queste pagine ci piace ripercorrere le storie delle aziende di tecnologia, facendo emergere curiosità e aneddoti che in ben pochi conoscono, come quella volta in cui vi abbiamo spiegato dove si trova la storica collina verde di Windows XP.

Ebbene, l'argomento di oggi è l'inizio dell'attività lavorativa di Nokia, la storica azienda finlandese diventata famosa in tutto al mondo grazie ai suoi cellulari. Oggi la Nokia di una volta non esiste più, visto che i suoi smartphone vengono in realtà realizzati da un'altra azienda finlandese: HMD Global. Questo è dovuto in parte al fallimento della partnership con Microsoft per Windows Phone, ma questa è un'altra storia.

Tornando agli inizi di Nokia, in pochi sanno che l'azienda finlandese venne fondata nel 1865 da Fredrik Idestam, un ingegnere minerario che sfruttò la costruzione del suo primo mulino ad acqua per aprire la società. L'attività principale di Nokia era quindi quella della produzione di carta (sia igienica che non) e il mulino serviva per ridurre in poltiglia il legno. Nel corso degli anni, l'azienda finlandese crebbe ed espanse la sua attività anche alla gomma e ai cavi per elettricità e comunicazioni. Nokia si aprì all'elettronica solamente nel 1963 con le apparecchiature radio. Nel 1987, l'azienda diventò il primo produttore di televisori in Europa.

L'aneddoto più interessante è però quello legato alla nascita della divisione cellulari di Nokia: alla divisione che si occupava del taglio degli alberi per la produzione della carta servivano mezzi di comunicazione più efficaci rispetto alla radio VHF. Da lì nacque l'idea di produrre dei telefoni cellulari, che sarebbero poi arrivati sul mercato nella prima metà degli anni '90 e avrebbero fatto la fortuna di Nokia.