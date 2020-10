Cellule cerebrali 'stanche' potrebbero distorcere il nostro senso del tempo

Il tempo è relativo, così come prevede la teoria di Einstein, e potrebbe esserlo anche per il nostro cervello. Una nuova ricerca - pubblicata il ​​14 settembre sulla rivista JNeurosci - ha scoperto che delle cellule cerebrali "stanche" possono distorcere il nostro senso del tempo.

Quando il cervello viene esposto troppe volte allo stesso intervallo di tempo esatto, i neuroni o le cellule cerebrali vengono sovrastimolati e si attivano meno spesso, secondo quanto riportato dallo studio. La nostra concezione di tempo, però, è complicata e ci sono molti altri fattori che possono spiegare il motivo per cui alle volte sembra passare velocemente, mentre altre estremamente lento.

Risale al 2015 la scoperta delle prime prove di neuroni la cui attività fluttua con la nostra percezione del tempo. Non era chiaro, tuttavia, se questi neuroni, trovati in una piccola regione del cervello chiamata circonvoluzione sopramarginale, stessero tenendo il tempo preciso per il cervello o creando un'esperienza soggettiva del tempo.

Per questo motivo, gli scienziati di questo nuovo studio hanno condotto esperimenti con 18 volontari per trovare una risposta. I candidati sono stati collegati a una macchina per la risonanza magnetica funzionale che misura l'attività cerebrale rilevando i cambiamenti nel flusso sanguigno, poi è stato mostrato loro un cerchio grigio su sfondo nero per 250 millisecondi o 750 millisecondi, 30 volte di seguito.

I volontari sono stati sottoposti a uno "stimolo di prova" e a un periodo di "adattamento". Così i ricercatori hanno scoperto che se lo stimolo di prova era simile in lunghezza allo stimolo di adattamento (in termini di durata), l'attività nella circonvoluzione sopramarginale diminuiva. In poche parole, i neuroni in quella regione si sono attivati ​​meno di quando sono stati esposti per la prima volta. L'idea è che questa ripetizione riesca a "stancare i neuroni", che sono sensibili a quella durata temporale.

Questa differenza nel livello di attività ha distorto la percezione del tempo dei partecipanti: se esposti a uno stimolo più lungo della durata a cui il cervello è stato abituato, i partecipanti hanno sovrastimato il tempo. Se esposti a uno stimolo più breve, invece, i partecipanti hanno sottostimato il tempo passato.

"Non possiamo dire a questo punto che l'affaticamento dei neuroni abbia causato una percezione distorta del tempo perché il nostro studio ha mostrato solo una correlazione tra l'affaticamento dei neuroni e la distorsione del tempo soggettivo", ha dichiarato l'autore principale dello studio Masamichi Hayashi, neuroscienziato cognitivo presso il Center for Information and Neural Networks del National Institute of Information and Communications Technology in Giappone. "Il nostro prossimo passo è esaminare la relazione causale".