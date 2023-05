Nelle cellule del moscerino della frutta osservata una cosa mai vista prima negli animali

In un nuovo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature, gli scienziati hanno recentemente riportato di una scoperta all'interno cellule del moscerino della frutta mai vista prima negli animali. È stato trovato, infatti, un nuovo organello unico.

Quest'ultimi, chiamati corpi PXo, sembrano interagire con il fosfato inorganico in un modo che in precedenza era stato visto solo nelle cellule di batteri, piante e lieviti. La cosa assurda è che è stato osservato soltanto adesso in una delle creature più studiate della Terra (da oltre un secolo!) e mandata persino nello spazio.

Gli organelli sono strutture che abbiamo in ogni cellula e che svolgono una funzione specifica. I ricercatori si sono resi conto di star vedendo un nuovo organello studiando il ruolo del fosfato inorganico (Pi) nel metabolismo e nella segnalazione all'interno dei tessuti animali, quando hanno notato che una proteina PXo era come se fosse bloccata all'interno della nuova scoperta.

I risultati sono molto interessanti per diversi motivi: oltre a far luce sull'importanza della regolazione intracellulare del fosfato nelle cellule animali (di cui sappiamo davvero molto poco), lo studio dimostra che anche gli animali apparentemente più semplici - e soprattutto studiati - possono riservare delle grandi sorprese inaspettate.

"Le nostre scoperte potrebbero avere ampie implicazioni e aprire nuove strade per lo studio del metabolismo", affermano infine i ricercatori. A proposito, sapete che una mutazione genetica riesce ad allungare la vita dei piccoli insetti?