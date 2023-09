Nelle nostre cellule si nasconde un 'diavoletto di Maxwell'

Nel Diciannovesimo Secolo, il fisico James Clark Maxwell elaborò un esperimento mentale che sembrava infrangere il secondo principio della termodinamica. Ora, alcuni scienziati sembrano aver trovato qualcosa di simile all’interno delle nostre cellule.

Un gruppo di ricercatori dell'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) ha scoperto che alcune proteine nelle membrane cellulari controllano il flusso delle molecole come i famosi "diavoletti di Maxwell". Tuttavia, nessun principio fondamentale è stato infranto perché queste proteine richiedono il consumo di energia tramite molecole di ATP.

Immaginate un recipiente diviso in due settori contenente un gas tutto alla stessa temperatura. Maxwell aveva ipotizzato che, se esistesse un piccolo diavoletto capace di osservare le singole molecole di gas, questo potrebbe aprire la barriera tra i due settori permettendo solo alle particelle più veloci di passare da una parte all’altra. In questo modo, in una parte del contenitore la temperatura diminuirebbe mentre nell’altra aumenterebbe spontaneamente, violando il secondo principio della termodinamica. Quasi come nel film Tenet praticamente.

Fin dai tempi di Maxwell gli scienziati hanno cercato invano di riprodurre una versione reale dell’esperimento mentale. Il problema è che, nella pratica, sembra impossibile realizzare un diavoletto che non richieda energia per smistare le particelle.

Il nuovo studio sembra confermare il carattere fondamentale del secondo principio della termodinamica. Se neanche la natura è riuscita a riprodurre l’esperimento mentale di Maxwell senza consumare energia, forse non lo farà mai nessuno.