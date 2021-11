Cellule staminali contro il diabete? Nei topi invertono il processo e curano la malattia

Le cellule staminali sono cellule capaci di mutare in diverse tipologie cellulari. Si tratta di strutture dalla natura totipotente, prelevate da embrioni, o pluripotenti, ottenute da tessuti adulti. Un recente studio ha sfruttato le cellule staminali per convertirle in cellule capaci di produrre insulina e usate per combattere il diabete.

L’equipe di ricerca della Washington University di St. Louis, guidata dall’ingegnere biomedico Jeffrey R. Millman, ha individuato il meccanismo per trasformare cellule staminali pluripotenti in cellule beta pancreatiche, capaci di produrre insulina. In merito a queste versatili strutture biologiche, una passata ricerca arrivò addirittura a creare ghiandole lacrimali artificiali funzionali.

Gli esperimenti hanno previsto il trapianto delle cellule ingegnerizzate in topi affetti da gravi forme di diabete e i risultati sono stati incredibili: i topi sono guariti dalla malattia.

Jeffrey R. Millman, autore principale dello studio, in merito all’incredibile risultato, ha dichiarato "Questi topi avevano un diabete molto grave con letture di zucchero nel sangue di oltre 500 milligrammi per decilitro di sangue - livelli che potrebbero essere fatali per una persona" e continuando “Quando abbiamo somministrato ai topi le cellule che secernono insulina, entro due settimane i loro livelli di glucosio nel sangue erano tornati alla normalità e sono rimasti così per molti mesi".

Le cellule staminali pluripotenti sono cellule indifferenziate la cui capacità primaria è proprio quella di differenziarsi in altri tipi cellulari e svolgerne le funzioni caratterizzanti.

Grazie all’innovativo approccio di sfruttare il differenziamento delle cellule totipotenti, i ricercatori sono fiduciosi di poter usare il meccanismo per modificare le cellule staminali presenti nell’organismo umano ed indurle a mutare in cellule capaci di produrre insulina, mancanti negli individui affetti da diabete, e utilizzarle per controllare i livelli di glicemia nel sangue.

Il lavoro pionieristico del team di Millman ha ottenuto i primi risultati nel 2016, quando i ricercatori furono capaci di creare le prime cellule produttrici di insulina glucosio dipendenti. In seguito hanno affinato la metodica, arrivando ad aumentare il livello di secrezione insulinico cellulare delle cellule beta pancreatiche, ottenute da cellule staminali.

L’obiettivo dello studio recente era quello di ovviare ad uno dei problemi cardine del processo, ovvero limitare la produzione di cellule indesiderate di tipo diverso e non attinenti allo scopo. Ciò è necessario poiché, pur non essendo cellule dannose, non risultano funzionali per il controllo del glucosio.

Secondo Millman, infatti, "Un problema comune quando si cerca di trasformare una cellula staminale umana in una cellula beta che produce insulina - o un neurone o una cellula cardiaca - è che si producono anche altre cellule che non si vogliono" e continuando "Nel caso delle cellule beta, potremmo ottenere altri tipi di cellule del pancreas o del fegato".

Secondo i ricercatori, i topi sottoposti alla procedura hanno risposto ottimamente al trattamento regredendo nella patologia, mentre gli esemplari del gruppo di controllo murino, data la gravità della patologia diabetica contratta, sono deceduti.

Per quanto testata sugli animali e ancora acerba per essere utilizzata sugli esseri umani, la tecnica ha un potenziale strabiliante, in quanto potrà essere utilizzata per il differenziamento di cellule totipotenti non solo in cellule beta pancreatiche, ma anche in altri tipi cellulari come, cellule del fegato, dell'esofago, dello stomaco e dell'intestino, potendo, in futuro, essere utilizzate per curare anche altre patologie e non solo quelle diabetiche.

E sapevate che le cellule staminali potrebbero far ricrescere il tessuto osseo?