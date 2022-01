Ecco come un nuova tecnica produrrà rapidamente cellule staminali

I ricercatori dell'Università di Helsinki hanno sviluppato una nuova tecnica, rapida ed affidabile, per riportare le cellule umane allo stato di staminali pluripotenti, fondamentali per studiare varie malattie e sviluppare terapie innovative.

Già anni fa, un processo rivoluzionario, consistente nella modifica genetica dell'attivatore CRISPR (CRISPRa), aveva permesso di convertire le cellule della pelle adulta in staminali pluripotenti. Una tecnica straordinaria poiché poteva essere implementata attivando i geni delle cellule senza alterare il genoma cellulare, producendo così cellule staminali che ricordavano molto da vicino le cellule embrionali precoci.

Attraverso un processo chiamato "Riprogrammazione Cellulare" avveniva quindi la regressione da cellule adulte a staminali, più precisamente staminali pluripotenti indotte (iPS), che potevano specializzarsi come tutti i tipi di cellule e tessuti presenti nel nostro corpo.

Recentemente, i ricercatori dell'Università di Helsinki, sono stati in grado di ottimizzare questa tecnica CISPRa consentendo una riprogrammazione cellulare che può essere controllata ad un livello notevolmente superiore rispetto a prima, garantendo una riprogrammazione altamente affidabile delle cellule umane in cellule staminali pluripotenti di alta qualità.

Il dott. Ras Trokovic ha affermato: "La nuova tecnica CISPRa ottimizza ed accelera il processo di riprogrammazione cellulare, migliorandone notevolmente l'accuratezza e l'affidabilità. Utilizzando questa tecnica migliorata, quasi tutte le cellule riprogrammate sono iPS di alta qualità".

La tecnica ottimizzata consentirà quindi una produzione affidabile di cellule staminali pluripotenti indotte di alta qualità ed una capacità maggiore rispetto alle tecniche precedenti, garantendone un utilizzo sempre più efficiente nelle applicazioni biomediche.

I ricercatori ritengono che, la tecnica di programmazione cellulare che hanno sviluppato, avrà molte applicazioni pratiche; le cellule iPS sono infatti uno strumento estremamente prezioso, tra le altre cose, anche per lo studio e la cura delle malattie neurodegenerative ed in varie patologie oculari.



Inoltre, studi recenti hanno dimostrato come, nei topi, le cellule staminali hanno contrastato il diabete e le staminali scheletriche potrebbero far ricrescere il tessuto osseo.