Le cellule tumorali, per contrastare la chemioterapia, potrebbero 'ibernarsi'

In una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Cell, dei ricercatori hanno scoperto che, quando vengono attaccate dalla chemioterapia, le cellule tumorali potrebbero "ibernarsi" - adottando una tattica simile a quella usata da alcuni animali quando le risorse sono scarse.

La comprensione di questo comportamento di ibernazione potrebbe svolgere un ruolo cruciale nella ricerca futura. Conoscere il funzionamento di queste cellule, infatti, è un passo avanti per trovare un modo per sconfiggerle definitivamente. I tumori possono spesso ripresentarsi dopo essere rimasti dormienti o scomparsi per diversi anni dopo il trattamento.

Secondo una ricerca preclinica sulle cellule tumorali del colon-retto umano, queste sono in grado di entrare in uno stato di "farmaco-tolleranza persistente" (DTP), che aiuterebbe a spiegare alcuni fallimenti nella terapia e le ricadute tumorali. All'interno di questo stato, il tumore "conserva le energie", come una specie di ibernazione.

Posizionando delle cellule tumorali in una capsula di Petri ed esponendole alla chemioterapia, i ricercatori hanno osservato che le cellule del cancro entravano in contemporanea nello stesso stato di ibernazione, in modo coordinato, quando erano presenti farmaci chemioterapici. La massa tumorale, in questo stato, smise di espandersi, il che significa che aveva bisogno di pochissime sostanze nutritive per continuare ad esistere.

"Questo studio ci dice anche come prendere di mira questi 'orsi addormentati' in modo che non vadano in letargo", afferma l'oncologo Aaron Schimmer, del Princess Margaret Cancer Center. "Penso che questa si rivelerà una causa importante di resistenza ai farmaci e spiegherà qualcosa di cui non avevamo una buona comprensione in precedenza".