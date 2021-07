Le cellule umane possono creare naturalmente del 'sapone' per uccidere i batteri

Di fronte a invasori batterici, alcune cellule che non fanno parte del sistema immunitario, liberano una proteina simile a un detergente che dissolve i pezzi delle membrane interne dei batteri, uccidendo gli infiltrati, attuando un’azione paragonabile a quella del sapone.

Una ricerca condotta dall'immunologo John MacMicking, ha dimostrato le basi molecolari dell’azione di cellule capaci di combattere le infezioni, attraverso l'infezione in laboratorio delle cellule epiteliali umane con batteri della Salmonella, il team ha poi circoscritto le cellule che hanno conferito una certa protezione dall’infezione.

Si è distinto in particolare un gene, contenente le istruzioni per una proteina chiamata "APOL3", che una volta disattivato ha portato le cellule epiteliali a cedere all’infezione da Salmonella; analizzando le molecole di "APOL3" in azione all’interno delle cellule ospiti, i ricercatori hanno scoperto che la proteina colpisce i batteri invadendoli e di conseguenza annientandoli.

Nello specifico "APOL3" si lega alla membrana esterna del microbo della Salmonella e la dissolve nel fluido inter-cellulare, meccanismo simile al sapone che lava via le molecole di grasso.

MacMicking in base ai risultati ottenuti ha affermato: "siamo rimasti sorpresi di osservare un'attività simile a un detergente all'interno delle cellule umane"; tale scoperta rimane inoltre interessante per la capacità della proteina "APOL3" di saper distinguere tra membrane batteriche e membrane dell'ospite.