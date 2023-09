Dentro le cellule umane è stata trovata una 'strana' matematica

Sapete che esiste un universo microscopico, fatto di miliardi di cellule, ognuna con un ruolo specifico, che lavorano in armonia per costruire l'organismo più complesso che conosciamo: stiamo parlando del corpo umano. Così come i misteri dell'Universo, anche dentro di noi ci sono cose che ancora sconosciamo.

Un gruppo internazionale di ricercatori provenienti da Germania, Canada, Spagna e Stati Uniti ha condotto uno studio esaustivo per contare il numero di cellule presenti in un corpo umano tipico, e i risultati sono semplicemente affascinanti. Basandosi su oltre 1.500 fonti pubblicate, gli scienziati hanno stimato che un uomo adulto contiene circa 36 trilioni di cellule, mentre una donna adulta ne ha circa 28 trilioni.

La scoperta più sorprendente è che se dovessimo raggruppare le cellule in categorie in base alla loro dimensione, ogni categoria contribuisce più o meno allo stesso modo alla massa totale del corpo. In altre parole, sembra che esista un equilibrio naturale: meno cellule grandi e più cellule piccole vengono prodotte per mantenere le categorie in equilibrio.

Un tale equilibrio è fondamentale per la funzione delle cellule e qualsiasi alterazione potrebbe indicare la presenza di malattie. Gli scienziati sperano che questa scoperta possa aprire nuove strade nella comprensione della biologia cellulare e nella diagnosi precoce di varie malattie. Con questo obiettivo, tutti i dati dell'analisi sono ora disponibili online, pronti per essere utilizzati in ulteriori ricerche che potrebbero svelare i segreti più profondi del nostro corpo.