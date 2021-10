Celly presenta la lineup di prodotti 2022: ci sono anche smartwatch e fitness tracker

Abbiamo avuto modo di prendere parte all'evento di presentazione della lineup 2022 di Celly, in cui figurano tanti prodotti che permettono di prendersi cura della propria salute, come smartwatch e fitness tracker, senza dimenticare i dispositivi da gaming.

Come mostriamo nella gallery presente in calce, Celly ha presentato i nuovi smartwatch TrainerRound e TrainerWatch: entrambi dotati di display full touch colorati da 1,69 pollici. Su TrainerRound il pannello ha una forma circolare, mentre su TrainerWatch le linee sono squadrate: entrambi offrono tantissime funzionalità per il monitoraggio della salute: si va dal battito cardiaco alla pressione sanguigna, passando per la saturazione e l'analisi automatica delle fasi del sonno. Sia TrainerRound che TrainerWatch sono comaptibili con iOS ed Android e offrono la resistenza all'acqua ed alla polvere, mentre la batteria ha un'autonomia di sei giorni. Il lancio è previsto a Novembre al prezzo di 59,99 Euro.

Debutta però anche TrainerThermo, un fitness tracker con schermo single touch da 0,96 pollici che permette di monitorare il battito cardiaco, la pressione sanguigna e la saturazione, ma l'aspetto più interessante è rappresentato dalla possibilità di rilevare la temperatura corporea. Anche questo, arriverà in Italia dalla prima metà di Novembre a 34,99 Euro.

L'offerta entry-level della linea indossabile è TrainerBand che fondamentalmente è un fitness tracker di base che permette di monitorare il tempo di allenamento, il battito cardiaco e le calorie, ma può anche analizzare le fasi del sonno. Il prezzo previsto è di 19,99 Euro.