Cenare completamente nudi con sconosciuti? Ecco la nuova 'moda' americana

Vivere la nudità come estremo atto di libertà. Ecco cosa si nasconde dietro alla Füde Dinner Experience. Benvenuti ad una cena rigorosamente vegana, dove si mangia totalmente nudi insieme a perfetti sconosciuti. Vi avvertiamo però: non sarà semplice partecipare.

Appurato che il cibo "bio" non è il più gustoso in assoluto, ecco l’idea nata qualche anno fa della modella e artista Charlie Max. Oggi queste cene dal costo non particolarmente elevato (88 dollari) sono divenute un appuntamento periodico e decisamente esclusivo. Il meccanismo di preselezione attraverso cui si accede all'esperienza, risulta infatti particolarmente rigoroso.

Ogni aspirante commensale deve fare domanda e sottoporsi a un questionario valutativo per ovvi motivi di sicurezza e come possiamo leggere direttamente sul sito della Füde Dinner Experience: "Il processo di selezione e candidatura è gratuito e aiuta a verificare che le persone comprendano e rispettino i limiti e che siano disposte a seguire le regole e le linee guida stabilite".

"Uno spazio liberatorio che celebra il nostro io più puro, attraverso la cucina a base vegetale, l'arte, la nudità e l'amor proprio" sottolinea l’organizzatrice. A quanto pare, non è dunque la cena ad essere al centro dell’attenzione. È infatti possibile svolgere varie attività come la pittura, lo yoga o corsi di cucina, grazie ad una serie di ricette vegane proposte sul sito web e pensate per essere in seguito preparate nella totale nudità.

Al momento, le recensioni della Füde Dinner Experience sono decisamente entusiaste, enfatizzando una nuova acquisizione di consapevolezza del proprio corpo. Una volta superato il normalissimo imbarazzo iniziale, appare quasi scontato il fatto che cenare nudi possa essere in qualche modo liberatorio.

Dopo aver scoperto gli specifici neuroni per il cibo, ecco dunque che nonostante l’esclusività alla base è doveroso sottolineare come tali eventi siano aperti a tutti, uomini e donne provenienti da qualsiasi parte del mondo e con qualsiasi età (al momento i partecipanti vanno dai 21 ai 50 anni).