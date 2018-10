Censis, la situazione italiana: il 90% dei giovani usa i social e lo star system è morto

Gli italiani sono sempre più avvezzi a usare i social network e Internet in generale, a guardare la Web TV e la Smart TV e a lasciar perdere i libri. Questo è quanto emerge dal nuovo rapporto dal Censis, che ha analizzato la situazione dei media digitali nel nostro Bel Paese.

In particolare, il 90% degli under 30 utilizza i social network (l'86% lo fa da smartphone), mentre gli over 65 si fermano al 42,5% (35% da smartphone). Il 47% dei giovani guarda la Web TV, mentre solamente il 9,5% degli anziani lo fa. Il 67,5% della popolazione ha WhatsApp (l'81,6% dei giovani). In generale, il 78,4% degli italiani usa Internet. Insomma, sembra proprio che il digitale abbia preso piede a livelli importanti anche nel nostro Paese.

Tuttavia, sembra che quasi nessuno voglia più leggere. Infatti, dal 2007 al 2018 le persone che leggono i quotidiani sono calate dal 67% al 37,4%. Pensate che solamente il 26,3% degli italiani visita i giornali online e il 46,1% consulta i siti di informazione. Le persone che hanno letto almeno un libro nel corso dell'ultimo anno sono il 42% (nel 2007 erano il 59,4%). Sono crollate anche le vendite dei giornali, con la spesa per questi ultimi che ha subito un calo del 38,8%.

Molto interessante anche quella che viene definita dal Censis come la "fine dello star system". In parole povere, il 49,5% degli italiani è convinto che oggi chiunque possa diventare famoso. Il 24,5% degli italiani afferma che il divismo non esiste più. Solo il 9,9% della popolazione ha dichiarato di ispirarsi a personaggi famosi.